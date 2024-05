Scuole in sicurezza a Poggibonsi. Investimento da oltre due milioni

Scuole più sicure nella malaugurata ipotesi di terremoto. A Poggibonsi sono finalmente terminati i lavori su un’ala delle scuole d’infanzia Picchio Verde e Arcobaleno, in Borgaccio, al centro di un importante intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Lavori da oltre due milioni di euro in tutto. E’ stata sostituita completamente la struttura, che prima era in cemento armato e adesso è in legno, e sono stati rinnovati gli infissi e gli impianti.

Tutto pronto o quasi a questo punto per il ritorno di bambini e bambini nelle loro classi, dopo mesi e mesi di ospitalità nell’altra parte della scuola. Mancano sono alcune rifiniture nell’area esterna ma l’intervento è completato e procederà sulla terza e ultima ala della scuola. Questo secondo lotto di lavori riguarda infatti i due blocchi di aule non interessati dal precedente intervento concluso nel 2018. I lavori in corso sono stati realizzati con un investimento di circa 1,3 milioni di euro finanziati nell’ambito del ‘Cantiere Toscana’, promosso dalla Regione attraverso contributi del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Si collocano in continuità con gli interventi realizzati sulla prima area dell’edificio con un investimento di 800.000 euro. In tutto, dunque, l’investimento destinato alle due scuole dell’infanzia del Borgaccio ammonta a 2 milioni e 100 mila euro. "È bella. È come nuova. È sicura – afferma il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli – . È la seconda ala della scuola del Borgaccio su cui siamo intervenuti per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. È un altro investimento sugli edifici scolastici che stiamo concludendo. Coordinandoci con le esigenze della scuola faremo i traslochi degli arredi e di nuovo ci saranno bambine e bambini in queste aule e nei grandi spazi comuni. Poi avvieremo i lavori sulla terza ed ultima ala della scuola. È un altro investimento di cui siamo orgogliosi. "La scuola prima di tutto" ci siamo ripetuti tante volte in questi anni, provando giorno dopo giorno, ad onorare questo impegno preso con la nostra comunità". A breve Comune e scuola si metteranno a un tavolo per organizzare il trasloco di bimbi e attrezzature didattiche nelle nuove classi, molto più belle e sicure.