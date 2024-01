Scuole d’infanzia. Iscrizioni possibili fino al 10 febbraio

Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024-2025. Le domande vanno presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio. Sul sito del Comune è attiva la possibilità di ricercare la scuola di appartenenza on line collegandosi ai seguenti link: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola e https://siena.ldpgis.it/popolazione_scolastica/pubb/index.php?viewer=ldp. Tutte le altre informazioni sono sul sito web del Comune (www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali).