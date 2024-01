Scuole dell’infanzia. Gli open days

Il Comune di Siena si affaccia alla programmazione in vista dell’anno scolastico 2024/2025. Sono in programma per la fine di gennaio gli Open days 2024 delle scuole dell’infanzia comunali. Aprono alla cittadinanza le strutture educative per i bambini dai 3 ai 6 anni: insegnanti e operatori accoglieranno le famiglie degli alunni che frequenteranno le scuole, guidandole attraverso gli spazi educativi.

"Un primo, ma fondamentale contatto – spiega l’assessore Lorenzo Loré – con le strutture comunali: le famiglie potranno conoscere insegnanti, operatori, spazi e percorsi educativi delle scuole che ospiteranno i bambini nei successivi anni. Assume particolare importanza per i genitori conoscere i luoghi di crescita e di formazione dei propri bambini, a partire dalla collocazione e organizzazione degli ambienti per proseguire con le attività pedagogiche messe in campo. Gli Open days sono un appuntamento irrinunciabile anche per insegnanti e operatori".

Il calendario prevede l’apertura della scuola Raggio di sole (in via Lodovico Consorti 2) per lunedì 22 gennaio. Martedì 23 gennaio,sarà la volta dell’Asilo Monumento in via Rinaldo Franci. Mercoledì 24 gennaio sarà aperta la struttura Anna Maria Enriquez Agnoletti in via Quinto Settano 31, quindi il 25 gennaio la scuola Baldovina Vestri in piazzetta Don Armando Peruccatti. Lunedì 29 gennaio toccherà alla Mara Meoni in strada di Ginestreto, infine martedì 30 gennaio alla Santa Marta in via Nazareno Orlandi 1. Gli interessati potranno visitare le scuole dalle 17:15 alle e 19. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il Servizio progetti educativi del Comune ai numeri 0577 292131 e 292300.