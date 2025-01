Scuola, si sperimenta il "4+2": "Progetto nell’enogastronomia"

Nasce con la legge 121 datata 8 agosto 2024, il progetto dei percorsi sperimentali 4+2 per creare nuove filiere tecnologiche-professionali tra scuola superiore e ITS. Un percorso che aumenterà l’offerta formativa.

"Una sperimentazione che andrà a compiersi al momento per l’istituto di Montalcino. I ragazzi potranno diplomarsi in 4 anni, e poi decidere che tipo di percorso compiere, se fare l’università, affrontare fin da subito il mondo del lavoro oppure compiere i due anni del percorso in un istituto tecnico superiore - afferma la preside Nadia Riguccini - noi abbiamo già contatti con l’Its E.A.T. Nel settore dell’eccellenza enogastronomica, dove i ragazzi potranno continuare il percorso intrapreso a scuola e completare il proprio periodo di formazione". Un percorso che avrà lo stesso piano orario ma spalmato su 4 anni anziché su 5. "Il piano orario rimarrà lo stesso, aumentando dunque le ore giornaliere, ma non tutte saranno di didattica; verranno ampliate le ore di Pcto ed i ragazzi potranno aumentare le ore di alternanza scuola-lavoro, in più- continua la dirigente- noi portiamo avanti da anni collaborazioni con il territorio, soprattutto a Montalcino, dove tanti ragazzi hanno preso parte al Benvenuto Brunello. Il livello, le procedure e la validità della maturità al quarto anno saranno identiche a quelle del quinto anno, con la sola differenza dell’anno in meno".

Il progetto partirà nel settembre del 2025, ed oltre ai 4 percorsi già autorizzati l’anno scorso se ne aggiungono 13 in tutta la Toscana, compiendo così un vero passo in avanti verso la diffusione di un liceo “Made in Italy” che punta sulla qualità del territorio e sui settori collegati agli indirizzi scolastici, che da sempre sono il punto forte della nostra regione. Una vera e propria rivoluzione per avvicinare sempre di più i giovani al mondo del lavoro. Un successo che vede protagonista la Toscana ed in particolare la provincia senese, al centro sempre dell’eccellenza enogastronomica e agroalimentare nazionale, se non mondiale.