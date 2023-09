"Scuola Primaria di Sinalunga allagata: lavori non finiti".

"Inizia l’anno scolastico e iniziano i problemi ma quest’amministrazione a cosa pensa?", attaccano i consiglieri comunali Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa. "Il primo giorno di scuola non è iniziato al meglio e la maggioranza parte già con una sonora insufficienza. La scuola primaria di Bettolle si è trovata ieri mattina nel caos a causa dei lavori non ancora terminati e per l’allagamento di alcune classi. I lavori previsti per l’adeguamento sismico, interventi sui solai e sul tetto dovevano concludersi durante le vacanze estive invece le impalcature sono ancora lì e come se non bastasse alcune classi sono state costrette al trasloco perché le piogge di giovedì e della notte le hanno allagate. Una situazione che dimostra tutta l’inadeguatezza di chi dovrebbe garantire la sicurezza e il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Il sindaco Zacchei e la sua giunta sono sempre pronti a fare dichiarazioni di autocelebrazione ma alla resa dei conti non riescono a gestire né l’ordinaria né tantomeno la straordinaria amministrazione", dicono Savelli, Roggi e Papa. Che concludono: "Vigileremo che la scuola torni quanto prima alla normalità e in sicurezza per studenti e per tutti coloro che ci lavorano. La maggioranza è in grande difficoltà e crediamo sia proprio arrivato il momento che invece di nascondersi dietro frasi di circostanza e nastri tagliati si assumano pubblicamente le proprie colpe".