Scuola Media Da Vinci Presto il via ai lavori

di Paolo Bartalini

Una scuola che cambia volto e che diviene ancora più sicura ed efficiente nelle sue strutture, oltre che totalmente adeguata alle esigenze di alunni e docenti nella didattica.

A Poggibonsi hanno preso il via i lavori del secondo lotto della media Leonardo Da Vinci, plesso che è parte integrante dell’Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini. Una realtà che tra l’altro guarda da vicino all’innovazione e all’impiego delle nuovissime tecnologie, grazie ai progetti che nel tempo sono stati sviluppati dallo stesso Comprensivo 2 in tutte le sue componenti. Con l’allestimento del cantiere nei giorni scorsi in via Aldo Moro a Poggibonsi, è iniziato dunque l’intervento che riguarda il blocco 3 dell’edificio (il lato opposto al blocco 1, sul quale i lavori sono già stati realizzati), interessato da operazioni di adeguamento sismico e di rinforzo strutturale, unito a un miglioramento funzionale oltre che all’efficientamento energetico.

Il costo complessivo dell’intervento alla Leonardo Da Vinci è di 850mila euro, di cui oltre 670mila cofinanziati con contributi ministeriali confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla Leonardo Da Vinci uno degli interventi con il quale prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Poggibonsi a vantaggio del settore dell’edilizia scolastica del territorio. Un investimento complessivo che in queste settimane vede circa 5,5 milioni di euro di lavori, finanziati su diversi canali e sui quali si stanno completando – come fa sapere in conclusione il Comune - le procedure di gara.