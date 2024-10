Scuola di Musica, i corsi. Al via le iscrizioni

Al via le iscrizioni alla Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi. Tante anche quest’anno le proposte per studenti di tutte le età: lezioni di musica moderna, classica, jazz e corsi per l’infanzia. E’ possibile iscriversi ad ‘Hb Music Farm’ con la procedura online sul sito internet politeama.eu, ovviamente senza alcun limite orario, mentre fino al 23 ottobre, in tutti i giorni feriali dalle 17,30 alle 19, 30, le biglietterie del Politeama saranno aperte per accogliere le domande dei nuovi studenti. Le biglietterie restano sempre a disposizione il sabato e la domenica in orario di apertura del cinema. Quota di iscrizione annuale gratuita per i soci Chianti Mutua e per i loro figli minorenni. La scuola pubblica di musica, diretta da Raffaello Pareti, fu fondata da un gruppo di giovani musicisti alla fine degli anni ’70 del secolo scorso; fra questi ‘pionieri’ c’erano Antonio Morelli e Fabiola Nencini, musicisti di grandissimo spessore che, con la loro competenza e il loro entusiasmo, hanno contribuito e tutt’ora contribuiscono alla diffusione della musica sul nostro territorio.