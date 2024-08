Scuola di fumetto nell’Area verde: "Nuova sede da aprire a settembre"

Manga e serie animate sono il loro pane quotidiano. In molti hanno già ben chiara in mente una storia da raccontare e nel giardino dell’Area Verde di Camollia stanno appuntando matite e strumenti per farlo. Sono gli studenti dei corsi estivi della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che anche quest’anno fino a settembre (pausa solo per la settimana del Palio) si ritroveranno ogni giorno dalle 8.30 alle 16.30 per dar forma alle loro storie e ai loro personaggi, guidati da Daniele Marotta, fumettista e insegnante di disegno della Scuola, che a settembre aprirà un anno accademico tutto particolare, con il quale celebrerà ben undici anni di attività, tra strisce e nuvolette.

"La cosa interessante – racconta Marotta – è che ognuno di questi ragazzi ha un proprio mondo sviluppato e pronto a diventare una storia. Dobbiamo solo aiutarli a mettere tutto questo sulla carta". E a settembre si riparte con i corsi che dureranno tutto l’anno, ma con una grande novità. "Il 6 settembre – anticipa Marotta – inaugureremo la nuova sede in viale Vittorio Veneto. Ci saranno nuovi corsi, oltre ai nostri storici di fumetto e illustrazione, corsi per bambini, anche il sabato mattina, scrittura creativa. Il nostro obiettivo è che il posto diventi un centro di incontri culturali, presentazioni, appuntamenti settimanali, anche il venerdì sera, in cui dar voce alle tante realtà che rappresentano il tessuto sociale e culturale cittadino".

Alcuni studenti degli anni passati adesso frequentano accademie, tra loro alcuni hanno già realizzato qualche progetto, tra cui quelli che la stessa scuola, attiva anche come centro di produzione, ha pubblicato. Tra i vari ‘lavori in corso’ c’è anche la serie a fumetti ‘Tosca e il dottor Lupo’, tratta da un racconto di Francesco Lacava e disegnata dallo stesso Marotta, che viene pubblicata periodicamente su SienaNews e che a dicembre diventerà un volume.

Ma il cantiere della Scuola di fumetto è già al lavoro anche su un altro fronte, ovvero la quarta edizione del Siena Comics for Kids, il festival dedicato al fumetto per bambini e ragazzi che tornerà alla Fortezza Medicea il prossimo 5 e 6 ottobre. "È un appuntamento ormai consolidato – conclude Marotta – e quest’anno avremo un’area fieristica ancora più grande, con padiglioni e stand, e una zona dedicata alle realtà locali, con negozi e librerie, e uno spazio dedicato agli autori che saranno nostri ospiti".

Riccardo Bruni