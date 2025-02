Scuola Colleverde a San Miniato. Pd: "Sottovalutati tanti problemi"

L’amministrazione comunale ha sottovalutato i problemi della scuola di Colleverde, anche dopo il suo trasferimento all’emiciclo di San Miniato. È quanto afferma in una nota stampa il gruppo Pd in consiglio comunale, dopo il confronto in consiglio comunale. Nel documento si sottolineano i "problemi esistenti per le sette classi recentemente trasferite, di cui tre fortemente penalizzate a causa del fatto che l’emiciclo non nasce come scuola, ma come spazio di socialità per il quartiere e mercato rionale al piano terra. L’amministrazione era da lungo consapevole dei problemi strutturali dell’edificio adiacente alla basilica dell’osservanza, che ha ospitato fino ad un mese fa i 107 alunni della scuola Colleverde".

Per questo, osserva il Pd ricordando che fin dal 2015 sono stati segnalati alla proprietà problemi alla struttura,"si sarebbe potuto prevedere lo spostamento durante l’estate 2024, evitando di creare disagi alle famiglie e ai ragazzi. Il problema però continua anche adesso, perché l’attuale struttura all’emiciclo ha diversi problemi che i genitori hanno segnalato da tempo, ma che ancora non hanno trovato risposta, tra cui la mancanza di rubinetti che servirebbero ai bambini e bambine per approvvigionarsi in autonomia o la sistemazione di una rete di protezione che ha fili di ferro non protetti e quindi pericolosi per la sicurezza dei bambini".

Si parla poi dell’esterno, dove "non c’è un vigile per l’attraversamento pedonale e non c’è neanche la segnaletica; l’ingresso dei ragazzi a scuola è in uno spazio piccolo e inadeguato a ridosso di una strada da cui passano anche mezzi pesanti che devono entrare nel cantiere adiacente". Per il Pd il rischio è che "si riducano drasticamente le iscrizioni fino a che non ci sarà più bisogno di un nuovo edificio perché la scuola chiuderà, e tutto sarà giustificato con l’assenza di nuove iscrizioni. Ma quello che ci ha colpito negativamente è anche il fatto che l’amministrazione non sembra affatto condividere la necessità di riprendere in mano il progetto di costruire una nuova scuola nel quartiere di San Miniato, la quale poteva già essere realizzata e attiva oggi visto che il progetto di fattibilità era pronto già nel 2018".