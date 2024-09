Scuola: accordo tra comuni. Due studenti di Casole si spostano a Radicondoli

La scuola di Radicondoli aumenta i suoi studenti. Questo grazie ad un accordo tra due comuni: Radicondoli e Casole. Già da ieri, primo giorno di scuola, è stata creata una nuova fermata per gli scuolabus radicondolesi e così anche due alunni casolesi potranno frequentare la scuola a Radicondoli. Una scelta richiesta dalla famiglia e chiaramente supportata dai due comuni. A maggior ragione da Radicondoli che grazie al sindaco Guarguaglini ha in atto politiche di ripopolamento Grazie al servizio attivato dal Comune di Radicondoli ora c’è, quindi, una nuova fermata scuolabus che accompagna i due studenti presso la scuola radicondolese dove possono continuare a frequentare in continuità. "Sono davvero molto contenta che proprio da oggi possiamo attivare anche questo servizio – afferma Roberta Cecco, assessore alle Politiche Educative del Comune di Radicondoli –. E’ un ulteriore segnale di presa in carico dei bisogni dei bambini e delle famiglie, del territorio,ma anche di collaborazione tra comuni limitrofi. Anche questo è un modo per fare i miei migliori in bocca al lupo agli insegnanti, ai genitori e alla nostra dirigente Monica Martinucci che svolge un lavoro egregio e che sono sicura continuerà su questa strada. Noi continuiamo a sostenere con ogni mezzo la permanenza della scuola. Continuiamo nei servizi e nel finanziamento di potenziamento delle attività didattiche all’interno del Piano dell’offerta formativa per sostenere una scuola aperta sia alla collaborazione con le eccellenze del territorio che agli stimoli che da esso provengono. Altro elemento: prosegue la fattiva collaborazione con la dirigente didattica e anche a livello programmatorio con la Conferenza Zonale dell’Istruzione". "Continuano, inoltre, i contributi su libri, trasporto, mensa, strumentazioni e le borse di studio – osserva Cecco - Ovvero, libri di testo gratuiti per i ragazzi che frequentano la secondaria di primo grado, gli aiuti alle famiglie con ragazzi residenti a Radicondoli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado con contributi diretti a sostenere l’acquisto dei libri ed il costo dei trasporti con il servizio pubblico, gli aiuti economici per acquisto di strumenti informatici per famiglie con più figli in difficoltà economiche, la politica di contenimento e abbassamento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico e servizio mensa, l’assegnazione di borse di studio per gli studenti universitari".

Lodovico Andreucci