Scritte antisemite in viale Toselli. Sono apparse sul muro alla rotonda

Brutta sorpresa ieri mattina alla rotonda di viale Toselli quando sul muro è stata scoperta una scritta antisemita. La stella di David con accanto il segno ’uguale’ e la svastica (nella foto). Un accostamento vergato con vernice di colore nero. Che ha scatenato reazioni e rabbia sui social cercando di capire chi può essere stato ad imbrattare non tanto il muro quanto ad effettuare la scritta antisemita. L’autore potrebbe essere individuato dalle telecamere di videosorveglianza per capire se si tratta di giovani oppure di adulti. Anche se la condanna del gesto non cambierebbe. Ci sono anche precedenti nella nostra città ad Isola d’Arbia, per esempio, dove scritte furono trovate – e presto cancellate – nel sottopasso della Siena-Bettolle che dalla frazione porta verso Mociano e la scuola vicina. Diverse scritte identiche sono state segnalate in Valdelsa, a Poggibonsi. Nel novembre scorso erano apparsi gli stessi simboli nel sottopasso in località Salceto.