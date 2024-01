Scotte, il piccolo Andrea batte tutti. Proprio come accadde a sua nonna

di Paolo Bartalini

SIENA

Nella notte di Capodanno il primo nato del 2024 per la città e per tutto il territorio provinciale. Andrea, un bellissimo bambino di tre chili e 400 grammi, è venuto alla luce alle 3,06 di ieri alle Scotte per la gioia dei genitori. Il padre Edoardo Conticini, medico reumatologo, è impegnato nel Dottorato di Ricerca proprio alle Scotte ed è contradaiolo dell’Aquila con trascorsi anche da Princeps alle Feriae Matricularum. La madre è Margherita Fimiani, di professione odontoiatra, del Leocorno. Una gioia indescrivibile per il babbo e la mamma, che festeggiano dunque l’arrivo del nuovo anno con il fiocco azzurro che testimonia la nascita di Andrea, primogenito della coppia e primo nato del 2024 dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese. Tante le visite ricevute dal piccolo nella giornata di ieri, da parte dei parenti e degli amici della famiglia, dopo un parto in realtà piuttosto difficoltoso. Poi tutto si è risolto senza ulteriori problematiche. Il piccolo e la mamma stanno bene, dopo che il quadro è andato progressivamente a migliorare. "Ringrazio i colleghi per la professionalità dimostrata. La sinergia di tre unità operative, Anestesia, Ginecologia e Ostetricia, Terapia intensiva neonatale, ha dato buoni frutti sia per Andrea che per la mia compagna", afferma il dottor Conticini nel manifestare la sua gratitudine nei confronti dei reparti che hanno offerto il loro contributo.

Una curiosità: anche la nonna del piccolo Andrea risultò a suo tempo la prima nata della provincia di Siena. Un ricordo che rimanda al Capodanno del 1962, al Santa Maria della Scala e una storia familiare che in qualche misura ripete a distanza di 62 anni esatti.

A chiudere invece il consuntivo 2023 delle nascite alle Scotte il piccolo Ezekiel, di tre chili e trecento grammi, che ha visto la luce la sera di San Silvestro, per la precisione alle 21,41 del 31 dicembre, accolta tra le braccia dei genitori Cynthia e Victor, raggianti per il felice evento. Due bambine anche le ultime nate del 2023 negli ospedali della provincia, a Nottola e a Campostaggia. Nel punto nascite della Valdichiana ecco Anna, venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 17,50. Peso, tre chili e 200 grammi. In Valdelsa, l’arrivo di Dalia il 29 dicembre alle 20,11: una splendida bambina di tre chili e 830 grammi. A Nottola, nei dodici mesi da poco andati in archivio, un totale di 442 nati. A Campostaggia, invece, il 2023 ha fatto registrare 555 nascite. Dati diffusi in questi giorni dalla Asl Toscana Sudest per fotografare l’andamento delle nascite nel territorio di competenza, attraverso il linguaggio delle cifre in merito ai fiocchi rosa e azzurri sistemati nei reparti materno-infantili durante l’anno.