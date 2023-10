Scotte e Università per stranieri firmano il protocollo d’intesa

2Domani alle ore 12, presso il Rettorato dell’Università per Stranieri, la conferenza stampa per presentare il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Università per Stranieri. Parteciperanno all’incontro Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri e Antonio Barretta, dg Aou Senese.

Presenti i rappresentanti di Anpas, Avis, Fratres territoriali e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade di Siena.