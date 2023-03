Scoperto a dormire in un’auto e poi in una casa non sue: denunciato

Carabinieri

Siena, 22 marzo 2023 – “Abituato” a dormire dove capita, possibilmente in auto o in case non sue, un 20enne extracomunitario è stato denunciato dai carabinieri di Siena.

Una volta lo hanno sorpreso a dormire all'interno di un'auto non sua, lasciata incautamente aperta dal proprietario che si è rivolto al 118, all'arrivo dei carabinieri ha fornito false generalità. Una volta rilasciato, nella stessa serata, ha forzato la porta di ingresso di un'abitazione privata e si è messo a dormire nel letto della proprietaria. È stata quest'ultima accortasi dell'intrusione, spaventata e incredula ai propri occhi, a chiedere immediatamente l'intervento delle forze di polizia. I carabinieri di Siena giunti sul posto si sono trovati di fronte, ancora una volta, lo stesso straniero che, in questa seconda occasione, ha opposto resistenza all'allontanamento dal domicilio privato, causando anche lesioni ad uno dei militari intervenuti. Per questi motivi il 20enne extracomunitario è stato denunciato per danneggiamento, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.