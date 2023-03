Scoperta società di finte badanti Contratti e buste paga falsi per il permesso di soggiorno

di Laura Valdesi SIENA "Assistenza domiciliare per anziani e disabili in Valdichiana e zone limitrofe", recita il sito della società che era nata nel 2017 da un’idea dell’infermiera ora finita agli arresti domiciliari. Attiva a Chianciano Terme, Sarteano, Cetona, San Casciano Bagni, Chiusi, Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga, Foiano della Chiana, Cortona, si legge ancora, per l’assistenza domiciliare a chi è malato di alzheimer o di parkinson, con applicazione persino dell’holter a domicilio. Ma dietro questa organizzazione, secondo l’inchiesta del procuratore Nicola Marini e del pm Siro De Flammineis condotta dalla Finanza, c’era in realtà un hub. Un centro che erogava servizi agli extracomunitari che volevano aiuto a restare nel nostro Paese fornendo loro un lavoro fittizio come badanti, persino buste paga e contratti per attività mai svolte. Un business sui migranti creato grazie ai soldi chiesti loro, ad esempio, per il permesso di soggiorno (vedi articolo nel fascicolo nazionale). Una sorta di ’tagliola’ da cui non si sottraevano neppure le badanti che venivano arruolate da una donna georgiana residente ad Empoli e adesso indagata per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina insieme all’amministratore della società, a un infermiera e al braccio destro del capo finiti ai domiciliari, più un...