Scontro in moto, è grave. Minorenne ferito a Cetona

di Massimo Cherubini

CETONA

Un violento scontro auto-ciclomotore, con il conducente di quest’ultimo, un ragazzo, che finisce in ospedale in prognosi riservata. Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di ieri a Cetona, in via Martiri della Libertà. Un rettilineo (siamo fuori dal centro storico) ma molto vicino ai ’campini’, nella zona sportiva preceduta da un supermercato. A tarda sera le cause che hanno causato l’incidente erano ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione e di quelli del radiomobile della Compagnia di Montepulciano, prontamente intervenuti sul luogo.

Le condizioni del ragazzo, che non sarebbe di Cetona ma di un altro paese della zona, sono apparse subito gravi tant’è che gli operatori del 118 lo hanno classificato come codice tre, gravissimo quindi. Dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari, il giovanissimo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso al policlinico di Santa Maria alle Scotte, dove è giunto in condizioni molto gravi. Per questo i medici si sono riservati la prognosi.

Ricoverato per gli ulteriori accertamenti, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Per le prime ore, per un simile trauma, la prognosi resta sempre riservata. Di certo per il ragazzo si presenta un lungo periodo per il recupero, visto che le ferite riscontrate dai sanitari sarebbero comunque molto serie. Una scampagnata, la visita a qualche compagno di scuola.

Queste le possibili ragioni di questo breve viaggio con il ciclomotore. Una bella giornata di sole, qualche momento di gioia con i coetanei sono stati spazzati via dal brutto incidente avvenuto a Cetona.