Scontri tra tifosi: "Troveremo i responsabili"

La questura è al lavoro per individuare i tifosi livornesi responsabili dei disordini che hanno accompagnato il dopo gara di Siena-Livorno, domenica pomeriggio, all’esterno dello stadio Artemio Franchi, dove è andato in scena il derby tra bianconeri e amaranto. Sei gli agenti di polizia rimasti leggermente feriti: il questore di Siena, Ugo Angeloni (foto), ha ripercorso quanto accaduto. "Al termine della partita, i tifosi del Livorno hanno probabilmente tentato il contatto con quelli senesi – ha spiegato –, trovando lo sbarramento dei servizi di ordine pubblico. Purtroppo, a causa del loro comportamento, sei uomini hanno riportato delle lesioni. Sono quindi in corso attività, come accade sempre in questi casi, di verifica, accertamenti per ricostruire l’identità dei soggetti che si sono resi protagonisti di questi disordini". "Successivamente – ha aggiunto Angeloni –, adotteremo tutti i provvedimenti consequenziali, da un lato d’intesa con l’autorità giudiziaria, dall’altro di carattere amministrativo in base alla normativa vigente. Se ci sono già stati dei fermi? Posso soltanto dire che ci sono attività in corso: quando avremo le autorizzazioni riferiremo il tutto".

Il contatto tra i tifosi del Livorno e gli agenti è avvenuto vicino nei pressi della statua di Santa Caterina, nel parcheggio sotto la Fortezza. I sostenitori amaranto, giunti numerosi dal capoluogo, avrebbero acceso un fumogeno e scagliato contro i poliziotti – alcuni in forza a Siena, altri del reparto mobile chiamato come rinforzo per l’occasione – transenne di ferro e barriere new jersey in plastica rosse presenti sul posto. Ma non avrebbero forzato il blocco delle divise.