Scommessa sull’istruzione. Banca Centro in azione. Erogate 96 borse di studio

Dalle scuole elementari fino all’Università, una serata da ricordare che premia il talento e il futuro. Si è svolta nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, la cerimonia di consegna delle 96 borse di studio assegnate da Banca Centro Toscana Umbria ai figli dei soci della banca e dei soci della mutua Sms Centro. Un evento che non si esaurisce nella consegna dei diplomi, ma arricchito dal progetto ’Sapere, arte e cultura’, grazie al quale tutti i premiati e le loro famiglie possono scoprire le bellezze della città, in questa occasione i tour alla scoperta del complesso del Duomo, del Santa Maria e del Palazzo delle Papesse che hanno coinvolto oltre 300 persone durante la giornata delle premiazioni.

"Per Banca Centro questo è uno dei modi di interpretare la responsabilità di intermediare non solo denaro, ma anche valori sociali, etici e culturali – ha spiegato il presidente Florio Faccendi – dalla prima edizione, al termine dell’anno scolastico 1998/1999, abbiamo premiato 2.546 studenti, per un valore economico di oltre 781mila euro. Ma siamo al fianco dei giovani anche con altre iniziative: l’educazione cooperativa e finanziaria nelle scuole, il progetto di impresa cooperativa scolastica, il progetto Giovani Soci per il quale è nato anche il Giovani Soci Centro Club che conta quasi 1.600 ragazze e ragazzi".

Il vicepresidente Carmelo Campagna ha aggiunto: "I giovani sono il futuro, ma il futuro è già adesso e noi contiamo molto su questi giovani. Un domani, se vorranno, potranno condividere con noi i loro progetti, idee e ambizioni, e noi saremo pronti ad ascoltarli". Per il dg, Umberto Giubboni, "la cerimonia è un momento di grande rilevanza non solo per i premiati, ma per tutta la comunità: questa manifestazione non è solo un riconoscimento del merito individuale, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori della cooperazione e della mutualità che caratterizzano la nostra banca". Un lungo applauso ha accompagnato l’ospite della serata, Mihai Dragusanu, giovane socio della banca che ha ottenuto il premio ’Most promising researcher in robotics and artificial intelligence’. Esperto di robotica e intelligenza artificiale (Università di Siena), Mihai ha presentato il progetto di dottorato, la ’Tuta Gold’.