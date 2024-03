Scommessa sul ’Tavolo letterario’. Torna ’100 Canti per Siena’

Nasce il ‘Tavolo letterario’, un progetto ideato dal sindaco Nicoletta Fabio per "condividere e comunicare un’offerta letteraria organica alla cittadinanza, sfruttando ogni singolo evento per una platea sempre più ampia". Così mette in evidenza la delibera approvata dalla giunta comunale che ha istituito ufficialmente il gruppo di lavoro. Nella delibera si specificano anche i primi impegni del tavolo, che saranno le edizioni 2024 di ‘100 Canti per Siena’ e ‘Parole in Cammino’. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, ‘100 Canti per Siena’ tornerà domenica 14 aprile. Realizzato da Stazione Utopia in collaborazione con l’associazione Culter, l’evento coinvolgerà numerose realtà territoriali, fra istituzioni, associazioni di volontariato, Contrade, enti e singoli cittadini. Come già nelle scorse edizioni, sarà come entrare all’interno della Commedia, passeggiando tra i canti che prenderanno voce per le vie e le pizze del centro storico cittadino. L’altro evento affidato al nuovo tavolo è invece ‘Parole in Cammino, il Festival della lingua dell’italiano e delle lingue d’Italia’, promosso dall’associazione ‘La parola che non muore’, che è in programma dal 3 al 6 aprile. Un evento pensato come un itinerario sull’italiano fra passato, presente e futuro, senza trascurare il contributo portato alla storia linguistica, sociale, culturale dell’Italia dalle tante altre lingue presenti sul territorio, tra dialetti, lingue minoritarie, linguaggi giovanili, lingue di contatto, gerghi tecnologici. Il tavolo che va ad affiancare la direzione cultura del Comune è formato da Francesco Ricci, professore di lettere e direttore artistico della rassegna letteraria ‘I venerdì di Siena. Ciclo di incontri a Palazzo’; Massimo Arcangeli, docente di linguistica italiana della facoltà di Lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di Cagliari, organizzatore del ‘Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia’; L’associazione Culter e Stazione Utopia, nelle persone di Chiara Damiani e Enrica Paoletti, curatrici dell’evento ‘100 Canti per Siena’; la Biblioteca Comunale degli Intronati, nelle figure della direttrice Sara Centi e del presidente Raffaele Ascheri. La delibera riconosce anche un contributo di diecimila euro per l’associazione Culter, per l’organizzazione della IV edizione di 100 Canti per Siena, e altrettanti per l’associazione ‘La Parola che non muore’, per l’organizzazione della VII edizione di ‘Parole in Cammino’, ideato, realizzato e diretto dal Massimo Arcangeli.

Riccardo Bruni