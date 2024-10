Siena, sciopero 11 ottobre: possibili disagi alle Scotte

Siena, 4 ottobre 2024 - Possibili disagi potrebbe verificarsi per gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Nella giornata di venerdì 11 ottobre, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto sanitario e socio sanitario pubblico e privato. Saranno comunque garantiti i servizi di emergenza e urgenza. Lo sciopero è stato indetto da Club Sanità. Come rende noto l’ospedale, la giornata di sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti dell’ospedale senese. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese in una nota stampa si scusa con i cittadini per i possibili eventuali disservizi che potrebbero verificarsi. Causati dallo sciopero e, come precisa l’azienda ospedaliero universitaria, disagi che non sono imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Viene però precisato che saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.