Schillaci e Milla, due bomber a Pienza

Sarà il calcio, gioco amatissimo in tutto il mondo, con miliardi di appassionati, il faro della giornata di apertura di Emporio Letterario 2024, a Pienza. Di questo sport sarà offerta una lettura in chiave festosa e rievocativa, grazie alla presenza di due autentiche star del rettangolo erboso, Totò Schillaci e Roger Milla (Piazza Pio II, ore 19). Intervistati dal giornalista e scrittore Marcello Altamura, il protagonista di Italia ’90 e il simbolo del football africano ricorderanno quelle stagioni mondiali, a 30 anni da Usa ’94, in cui l’attaccante camerunense andò ancora a segno, a 42 anni, stabilendo un record difficile da battere.

La presenza di Milla è dovuta al legame tra la manifestazione pientina e il Kouna di Dschang, rassegna di folklore e condivisione culturale, organizzata in collaborazione con l’Italia. Ma il primo giorno del festival dei libri e della letteratura, giunto alla 12^ edizione e firmato dall’associazione Compagnia del Teatro - Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Pienza, sarà animato da altri tre qualificatissimi autori. Il primo ad essere ospitato nel cortile di palazzo Piccolomini, alle 16, sarà padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’educazione, intervistato da Giorgio Nisini sul saggio Dialoghi sulla fede (La nave di Teseo). Alle 17 Walter Veltroni, autore di La condanna (Rizzoli), ricostruzione della tragica vicenda di Donato Carretta, direttore del carcere romano di Regina Coeli, linciato dalla folla nel ’44. Infine, alle 18, sul palco Marco Buticchi, con L’oro degli dei (Longanesi), ricerca di un favoloso tesoro; l’intervistatore sarà Giorgio Renzetti. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.