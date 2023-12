Scelto il nuovo responsabile degli affari generali dell’ente. Attesa per le nomine

A pochi giorni ormai dalla scadenza del mandato degli attuali vertici della Fondazione, è stato individuato il responsabile affario generali della Fondazione Santa Maria della Scala. Un incarico a tempo indeterminato, che prevede un periodo di prova di sei mesi, che sarò ricoperto da Riccardo Lucetti, proveniente dalla Fondazione Grosseto Cultura.

È stato lui il prescelto dalla commissione composta da Raffaele Susini, presidente, Giovanni Liberati Buccianti e Guido Giovannelli. Lucetti ha riportato i punteggi più alti sia nella valutazione titoli sia nei colloqui, per la terna finale che si è confrontata per ottenere il posto.

Un ruolo di primo piano, nel nuovo organigramma della Fondazione Santa Maria della Scala, che attende ora la decisione del sindaco Nicoletta Fabio per le nomine di consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci revisori. Per il ruolo di primo piano del presidente sono circolate varie ipotesi, tra cui quelle del docente universitario Luca Fiorito e dell’ex sindaco Pierluigi Piccini, ma il sindaco potrebbe andare anche in un’altra direzione. Peraltro Fabio ha tenuto per sé anche la delega alla cultura quindi è di fatto l’unica referente dell’amministrazione per chi incarna la Fondazione Santa Maria della Scala.

Con la direttrice Chiara Valdambrini arrivata a cavallo di due mandati e quindi in attesa di un confronto con i nuovi referenti, l’ente sarà poi pronto a partire. Cercando soprattutto, come dichiarato da Valdambrini, di comunicare un’identità chiara del complesso museale, in grado di richiamare più visitatori.

O.P.