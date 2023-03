S.Casciano C’è il rally Provinciali chiuse

Prende il via oggi la XIV edizione del "Rally della Val d’Orcia", primo appuntamento valido del Campionato Italiano RallyTerr del motortsport che richiama migliaia di tifosi, provenienti da molte parti d’Italia ma anche d’Europa. Domani la manifestazione interessa il comune di San Casciano dei Bagni con la chiusura temporanea di alcune strade provinciali. Ad iniziare da quella della Montagna di Cetona della strada Provinciale 321 del Polacco. Due tratti di queste provinciali, in particolare quelle che si incontrano con il bivio per San Casciano, verranno chiuse al traffico dalle 7 alle 15 e comunque fino a manifestazione conclusa. Il primo passaggio della corsa è previsto per le 8.35, mentre il secondo per le 12.44. Compatibilmente con l’andamento delle due gare il transito potrà temporaneamente riprendere. Sull’appuntamento di domani a San Casciano dei Bagni c’è molta attesa perché, come dice il sindaco Agnese Carletti, "questa manifestazione sportiva, cresciuta di anno in anno fino a diventare un appuntamento fisso di altissimo livello, riesce ad attirare l’attenzione di piloti, appassionati, abitanti e anche di molti turisti. Un evento -aggiunge- che ci dà la possibilità di vivere, e far vivere, il territorio in maniera diversa dal solito e permette di assaporare, fino in fondo, i paesaggi mozzafiato che fanno da contorno alle strade bianche che vengono attraversate dalle auto in corsa. E, per il secondo anno consecutivo, come negli anni Ottanta fu per il Rally di Sanremo, il Rally della Val d’Orcia torna a solcare la Strada Provinciale di Fighine, prova emozionante e carica di ricordi indelebili nei cuori dei sancascianesi. Info sulla gara su https:www.radicofanimotorsport.itxiv-rally-della-val-dorcia

Massimo Cherubini