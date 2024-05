’Sboccia l’Estate’ nel centro storico. I Teatri di Siena debuttano in strada

’Sboccia l’Estate’: 18 date con appuntamenti da giugno a settembre per ravvivare il centro storico durante la stagione estiva. Dopo ’Shop & Stroll’, l’iniziativa che prevede ogni giovedì di luglio e agosto l’apertura dei negozi fino a mezzanotte, ora tocca ai Teatri di Siena, guidati dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, che ha deciso di portare varie forme di arte tra le piazze e le vie del centro storico. Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, avranno inizio alle 21,15.

Si parte il 21 giugno in piazza Provenzano con ’Respiri di Bellezza’ e la compagnia di danza di Francesca Selva, cui seguirà ’Siena, l’incanto nei secoli’ per la regia di Franco Borghero. Il 23 giugno nel Cortile del Podestà è previsto lo spettacolo itinerante ’Teatro a porter’ dei Topi Dalmata, il giorno dopo nella stessa location andrà in scena ’Per una manciata di donne e terra’ di Ensarte, mentre il 25 giugno, sempre nel Cortile del Podestà, Selene Gandini e Marta Nuti saranno protagoniste di ’Una camelia per due’.

Il 22 luglio alle 22 in Piazza del Campo Grande attesa per il concerto dell’attore Russell Crowe, che si esibirà con la band The Gentlemen Barbers. Il 30 luglio si va invece alle Fonti di Pescaia: qui l’attore senese Francesco Burroni proporrà lo spettacolo itinerante ’Il poeta e la principessa’, mentre il giorno dopo nella stessa location ci sarà ’Cara Anna Magnani’ con Caterina Costantini. Il 2 agosto nel Chiostro di San Cristoforo Ugo Giulio Lurini mette in scena ’L’infernale pasticcio’; il 23 agosto si passa in Fortezza, dove Lina Sastri sarà protagonista di ’La mia musica’. Il giorno dopo si torna alle Fonti di Pescaia con la compagnia di danza Francesca Selva e ’Amaro Amore’. Il 25 agosto salirà sul palco in Pescaia lo stesso direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli, che rappresenterà ’Pierino e il Lupo’; seguirà ’Il Carnevale degli animali’ con Paola Benocci e il Maestro Concetta Anastasi. Il 26 agosto si resta in Pescaia con Nina Pons e ’Metamorfosi di Ovidio’, il giorno dopo Eva Lopez sarà protagonista di ’Eva Jazz Latinity’, mentre il 28 agosto ci sarà la musica dei Deschema. Il 29 appuntamento al Teatro dei Rinnovati con l’Orchestra sinfonica di Grosseto. Gran finale il primo settembre in piazzetta Grassi con Luisa Noli e ’A Paris A Paris A Paris’, seguirà il 2 settembre Altero Borghi con ’Il Magnifico di Siena’. Chiusura del cartellone il 5 settembre al Teatro dei Rozzi con Solena Nocentini in ’Donne, un Lungo Racconto di Giacomo Puccini’.

’Sboccia d’Estate’, che richiama il nome del suo ideatore Bocciarelli, vuole ’contagiare’ il centro storico con varie forme artistiche, valorizzandone i luoghi più suggestivi grazie alle performace di artisti internazionali e di compagnie locali, in un dialogo bellissimo con la città e le sue bellezze.