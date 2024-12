Sarteano guarda al futuro. Da Acquedotto del Fiora oltre un milione di euro

Tutelare la risorsa idrica e l’ambiente in modo da offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. È questo l’impegno di Acquedotto del Fiora nei confronti del territorio, come testimoniato dagli investimenti messi in campo per Sarteano, con interventi per 1 milione e 100mila euro finanziati dal Pnrr. La capacità dell’ente gestore dell’acqua in 55 comuni tra Siena e Grosseto di intercettare i finanziamenti previsti dal Next Generation Eu permetterà una nuova e migliore gestione degli impianti idrici nel Comune di Sarteano, con nuovi strumenti che permetteranno di agire più rapidamente sugli oltre 89 chilometridistrettualizzati. Al centro del masterplan - che prevede altro 268mila euro tra il 2024 e il 2026 - la priorità è l’ulteriore abbassamento e mantenimento dei livelli di dispersione idrica, con infrastrutture all’avanguardia e a servizio di tutta la comunità sarteanese.

"Con questo masterplan di interventi targati Pnrr prosegue l’impegno di AdF a favore del comune di Sarteano – ha spiegato il presidente di AdF Roberto Renai –. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ci siamo accaparrati oltre 60 milioni di Pnrr, contando che nel piano complessivo i finanziamenti destinati al settore idrico sono solo il 2,4%. Questo significa che grazie alla nostra pianificazione efficiente, e a una progettazione che ha avuto continuità negli anni senza mai fermarsi, ci siamo classificati tra i primi acquedotti in Italia prevedendo una serie di azioni che adesso potremo essere in grado di mettere a terra".

"Il raccordo e la sinergia tra comune e acquedotto è costante – ha aggiunto Francesco Landi, sindaco di Sarteano –. Grazie alle risorse intercettare da AdF il nostro comune vedrà un gettito di investimenti a vantaggio di tutti i cittadini, con oltre metà dei fondi che verranno utilizzati per la sostituzione di condutture ammalorate, per la distrettualizzazione dell’impianto di tutto il territorio comunale, un’operazione che permetterà di riparare guasti evitando di lasciare senza acqua mezzo paese. Inoltre, sono previste operazioni di telecontrollo che permettono al gestore di accorgersi immediatamente di quando una zona si trova in condizioni di carenza d’acqua. Gli interventi saranno sempre più repentini e efficaci".