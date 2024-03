Sarracino commissario Pd. Arrivata la ratifica . Si riaccende la polemica

Ratificata la nomina del parlamentare Marco Sarracino a commissario del Pd di Siena. Lo ha deciso la Direzione regionale, che si è riunita da remoto pronunciandosi con 150 voti favorevoli e un contrario. Sarracino ha espresso soddisfazione: "La ratifica della Direzione regionale rafforza il lavoro che stiamo conducendo a Siena, dove ora imprimerò una forte accelerazione al percorso in atto. A breve infatti costituirò un gruppo di lavoro che mi affiancherà per dare una svolta al Pd cittadino. Inoltre già questa settimana incontrerò nuovamente il gruppo consiliare per preparare il Consiglio comunale, mentre nei prossimi giorni continuerò sia a incontrare i consiglieri delle altre opposizioni per costruire un rapporto serio e di fiducia con i mondi civici, che hanno un ruolo importante in città, sia i tanti iscritti che hanno offerto disponibilità nel dare una mano".

Ma non finisce qui. Sarracino parla chiaro: "Ho la consapevolezza, dopo questo primo mese, che è necessario cambiare il partito più di quanto si pensa. I nostri elettori e i potenziali elettori sono infatti molto più avanti di un pezzo estremamente minoritario del partito, che ha paura del cambiamento e continua a ragionare con la logica del ’meno siamo, meglio stiamo’, come se in questi anni non fosse accaduto nulla. Anche questo non fa altro che aumentare la mia convinzione– è la conclusione – che occorre rivoluzionare radicalmente il Pd di Siena".

Polemico il collega Dem in Parlamento, Marco Simiani: "La Direzione regionale del Pd, convocata non in presenza ma da remoto, sul commissariamento del Pd Siena preclude purtroppo una vera discussione nel merito della vicenda, oggi indispensabile per fare chiarezza sul futuro del Pd di Siena. Per questo – è l’annuncio – al fine di evitare ogni strumentalizzazione, non parteciperò al voto che avrebbe ratificato il commissariamento. Resto a disposizione degli organismi regionali e del segretario Emiliano Fossi, per trovare le modalità migliori per discutere di una maggiore partecipazione su temi specifici come questo".

Intanto a Siena i sostenitori della candidatura a segretario di Guido Leoncini fanno sapere di restare in attesa della pronuncia in merito al ricorso ancora pendente alla Commissione regionale. Il tutto, continuando a "non riconoscere il ruolo del commissario".

Cristina Belvedere