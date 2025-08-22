La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Sarà un fine settimana con Fabbrica Cultura
22 ago 2025
PAOLO BARTALINI
Cronaca
Sarà un fine settimana con Fabbrica Cultura

Ultimi due giorni di eventi in piazza Unità dei Popoli con un programma davvero molto intenso.

Myss Keta, icona pop capace di unire provocazione e ironia in un’esplosione di ritmi contemporanei, sarà una delle protagoniste di Colle Fabbrica Cultura Festival

Fine settimana ancora nel segno del Colle Fabbrica Cultura Festival, con gli ultimi due giorni di eventi con ingresso gratuito oggi e domani, in piazza Unità dei Popoli a Colle di Val d’Elsa. Dopo l’apertura con i Modena City Ramblers. Promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con l’Azienda Speciale Multiservizi e l’associazione The B-Side, il festival va avanti celebrando la musica, la creatività e l’identità della città, rafforzando il progetto ‘Colle Fabbrica Cultura’ come cuore di crescita comunitaria nell’ambito del percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Stasera sul main stage, la giovane cantautrice Emma Nolde con il suo universo musicale sospeso tra indie e sperimentazione che rappresenta una delle voci più intense della nuova scena italiana. A seguire, il dopofestival sarà animato dal dj set di Collettivo Distillerie al Cocktail Sound. Nello spazio Mare Urbano Stage: Gian Dust. Domani la chiusura del festival vedrà protagonista Myss Keta, icona pop capace di unire provocazione e ironia in un’esplosione di ritmi contemporanei. La serata proseguirà con il dopofestival, sempre al Cocktail Sound, con un altro dj set di Kei.Na DJ. Nello spazio Mare Urbano Stage: Corinna. "Il Colle Fabbrica Cultura Festival – spiega Daniele Tozzi, assessore alla cultura del Comune di Colle di Val d’Elsa - è uno degli eventi di punta del nostro cammino verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Appuntamenti come questo non sono solo un’occasione di condivisione, ma un modo per raccontare chi siamo: una città che ha sempre fabbricato cultura, con passione e creatività. La partecipazione di artisti dal respiro nazionale, insieme alla vitalità del nostro tessuto associativo, dimostra che Colle è pronta a essere un laboratorio di idee e relazioni, capace di ispirare e unire".

