Sarà un fine settimana con Fabbrica Cultura

Fine settimana ancora nel segno del Colle Fabbrica Cultura Festival, con gli ultimi due giorni di eventi con ingresso gratuito oggi e domani, in piazza Unità dei Popoli a Colle di Val d’Elsa. Dopo l’apertura con i Modena City Ramblers. Promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con l’Azienda Speciale Multiservizi e l’associazione The B-Side, il festival va avanti celebrando la musica, la creatività e l’identità della città, rafforzando il progetto ‘Colle Fabbrica Cultura’ come cuore di crescita comunitaria nell’ambito del percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Stasera sul main stage, la giovane cantautrice Emma Nolde con il suo universo musicale sospeso tra indie e sperimentazione che rappresenta una delle voci più intense della nuova scena italiana. A seguire, il dopofestival sarà animato dal dj set di Collettivo Distillerie al Cocktail Sound. Nello spazio Mare Urbano Stage: Gian Dust. Domani la chiusura del festival vedrà protagonista Myss Keta, icona pop capace di unire provocazione e ironia in un’esplosione di ritmi contemporanei. La serata proseguirà con il dopofestival, sempre al Cocktail Sound, con un altro dj set di Kei.Na DJ. Nello spazio Mare Urbano Stage: Corinna. "Il Colle Fabbrica Cultura Festival – spiega Daniele Tozzi, assessore alla cultura del Comune di Colle di Val d’Elsa - è uno degli eventi di punta del nostro cammino verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Appuntamenti come questo non sono solo un’occasione di condivisione, ma un modo per raccontare chi siamo: una città che ha sempre fabbricato cultura, con passione e creatività. La partecipazione di artisti dal respiro nazionale, insieme alla vitalità del nostro tessuto associativo, dimostra che Colle è pronta a essere un laboratorio di idee e relazioni, capace di ispirare e unire".