Sant’Andrea. Stop all’antenna

"L’antenna a Sant’Andrea a Montecchio non si farà". parola dell’assessore ai Servizi informatici, Giuseppe Giordano (foto) in merito all’istanza presentata da Inwit per il traliccio di rete mobile. "La Conferenza dei servizi il 17 marzo scorso ha espresso parere negativo – ha detto l’assessore rispondendo all’interrogazione del consigliere Pierluigi De Angelis (FdI) –. La direzione Territorio ha espresso un parere positivo con prescrizioni attraverso lo Sportello unico edilizia (Sue), mentre il servizio Urbanistica e paesaggio si è espresso negativamente. La direzione Opere pubbliche ha rilasciato un nulla osta. Il comando della Polizia Locale ha dato parere positivo con prescrizioni. Arpat, sebbene non presente in conferenza, ha espresso parere positivo. La Soprintendenza ha invece rilasciato un parere negativo. Il parere di Enac è stato acquisito per ‘silenzio-assenso’, dunque anch’esso è da ritenersi favorevole".

Alla conclusione della conferenza, Inwit ha chiesto la collaborazione dell’amministrazione per individuare siti alternativi per la collocazione dell’antenna. "E’ stata confermata la disponibilità degli uffici a collaborare per individuare una soluzione condivisa che possa tenere conto delle istanze emerse, tanto da parte del gestore quanto della cittadinanza – le parole di Giordano –.

È seguito un sopralluogo tecnico del Comune per esaminare la compatibilità paesaggistica delle eventuali nuove ipotesi di localizzazione dell’infrastruttura, fermo restando che spetta al gestore la decisione finale".