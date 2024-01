Santa Maria, domani i nomi del Cda

Domani finalmente verrà ufficializzato il nome del nuovo presidente della Fondazione Santa Maria della Scala. Sono pervenute al Comune di Siena 38 candidature sia per ricoprire il ruolo di membro del Cda sia per quello di vertice della Fondazione, dopo la chiusura del mandato di Lucia Cresti. Vista la delicatezza dell’incarico, il sindaco Nicoletta Fabio (che ha tenuto per sè la delega alla Cultura) nei giorni scorsi ha organizzato una serie di colloqui con i vari candidati: tra coloro che hanno presentato domanda ci sarebbero l’ex candidato del centrodestra alle Suppletive per la Camera, l’imprenditore Tommaso Marrocchesi Marzi, l’ex capogruppo di ’Per Siena’ Pierluigi Piccini, il docente universitario Luca Fiorito, ma anche il manager Fabio Carlesi, l’ex soprintendente Anna Maria Guiducci e Giovanna Damiani, già direttrice del Polo Museale della Sardegna. Nella scelta del nuovo Cda del Santa Maria l’amministrazione comunale intende marcare la discontinuità rispetto al passato. La prova? Il diktat di Palazzo pubblico: "Nessuno dei precedenti membri del consiglio d’amministrazione torni a ricoprire quel ruolo".

C.B.