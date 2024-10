Santa Maria della Scala. La Sagrestia vecchia ora diventa più accessibile

Approvato dalla giunta del sindaco Nicoletta Fabio il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche sull’accesso alla Sagrestia Vecchia del Santa Maria della Scala, al quarto livello del complesso museale. E’ stato stabilito di intervenire sul dislivello che di fatto rende impossibile l’accesso alla Sagrestia Vecchia alle persone con limitata capacità motoria.

Il progetto prevede l’installazione di una rampa, con struttura metallica, pedana in legno e balaustra in vetro, per un importo complessivo di 35mila euro a carico del bilancio comunale. L’intervento, che si inserisce nel processo di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche del complesso museale Santa Maria della Scala, renderà fruibili per le persone con disabilità gli spazi interni alla Sagrestia Vecchia, oltre che l’attigua Cappella della Madonna e l’adiacente Chiesa della Santissima Annunziata.

L’opera sarà armonizzata con il contesto attraverso scelte architettoniche, cromatiche e materiche coerenti con le caratteristiche del luogo; in tal senso, il progetto ha ricevuto nelle scorse settimane l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

La Sagrestia Vecchia, uno degli spazi museali più significativi del Santa Maria della Scala, si distingue per pareti affrescate di notevole rilievo; oltre a ciò, al suo interno sono esposti l’Arliquiera (un prezioso armadio ligneo destinato a contenere le reliquie) decorata dal Vecchietta, oltre alle teche contenenti le reliquie e i reliquiari sbalzati in oro, argento e pietre preziose, e un evangelario bizantino, arricchito dalla preziosa copertina in oro, smalti e pietre dure.

Intanto lunedì 4 novembre il presidente della Fondazione Antico Spedale, Cristiano leone, sarà in audizione di fronte alla Commissione consiliare Cultura per fare il punto della situazione sui progetti attuati dalla sua nomina fino a oggi e per illustrare le iniziative future a Santa Maria della Scala. Il tutto con lo sguardo rivolto al talent di arti performative legate alla corporalità, rivolto ai giovani under 35, la cui esibizione finale avverrà durante il festival Xenos (presso la sala “Italo Calvino”) in programma dal 14 al 16 novembre proprio nell’ex Spedale.