Santa Maria della Scala. I lavori di recupero illustrati alla cittadinanza

Martedì prossimo è in programma un convegno in cui saranno ripercorse le fasi dell’intervento di restauro condotto dal Comune con l’Università degli Studi, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e realizzato dallo studio Guicciardini & Magni Architetti di Firenze. Un intervento di recupero e conservazione durato anni: il cantiere di restauro della parte alta della strada interna al Santa Maria della Scala si è chiuso a novembre scorso, restituendo gli spazi al pubblico, con nuove importanti acquisizioni sullo sviluppo architettonico e funzionale del complesso. Il lungo percorso che ha portato alla riapertura sarà presentato martedì nel convegno ‘Ricerche e restauri al Santa Maria della Scala: la corte, la stalla e la strada interna’ che si terrà alle 15.30 in sala Sant’ Ansano. Saranno presenti il sindaco Nicoletta Fabio; il soprintendente Gabriele Nannetti; la direttrice Chiara Valdambrini; Enrico Zanini, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Ateneo.

Gli ambienti del Complesso museale hanno confermato lo straordinario palinsesto architettonico che si cela dietro la facciata su piazza del Duomo. Il restauro ha riguardato il tratto ‘a monte’ della Strada Interna, il lungo percorso carrabile che attraversa i primi tre livelli dello Spedale fino alla corte, cuore topografico e ganglio funzionale dell’intero complesso, anch’essa oggetto di un recentissimo restauro. Il tratto restaurato della strada, che include anche la stanza dei silos e una grande stalla, ha costituito, per lungo tempo, uno snodo essenziale per il funzionamento della macchina ospedaliera, quale crocevia che metteva in comunicazione la piazzetta della Selva, la corte, la piazza del Duomo e il pozzo del Rotone. Sarà l’ingegnere del Comune Francesco Montagnani a introdurre i lavori. Giuseppe Lo Presti, architetto dello studio Guicciardini & Magni Architetti, approfondirà ’Il restauro della corte e della strada interna del Santa Maria della Scala’; Fabio Gabbrielli, professore di storia dell’architettura, parlerà de ’La corte, la strada e la complessità del palinsesto architettonico’; Marco Giamello e Andrea Scala, docente e tecnico del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Ateneo interverranno con un focus su ’Studi mineralogico-petrografici per l’intervento di restauro’; infine il restauratore Luca Bellaccini spiegherà nel dettaglio ’Il restauro del Sant’Antonio’ nella stalla; chiuderanno i lavori Maria Gabriella Carpentiero e Liliana Mauriello, funzionarie della Soprintendenza.