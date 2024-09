Santa Colomba: arriva il metano. Investimento da oltre mezzo milione

Il metano darà una mano agli abitanti di Santa Colomba. Al via i lavori di metanizzazione nel Comune di Monteriggioni: 3 chilometri di nuove condotte per un investimento di 579 mila euro, interamente finanziato da Centria, la società di distribuzione del Gruppo Estra e saranno eseguiti dall’Impresa Solimeno di Arezzo.

L’intervento partirà da Strada di Montalbuccio, nel Comune di Siena, e proseguirà sulla Strada dell’Osteriaccia, nel Comune di Monteriggioni, per poi percorrere la SP 101 di Montemaggio fino ad arrivare alle porte di Santa Colomba.

"Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti e fortemente voluta dall’amministrazione comunale – afferma Roberto Rappuoli, presidente di Centria - Consentirà finalmente la di accedere a un servizio, quello del metano, che offre più economicità, continuità di erogazione e sicurezza. Servire il territorio e agevolare le famiglie fa parte del nostro dna ed è la missione che da sempre ci siamo dati. Ciò è coerente, infatti, con la campagna sugli allacciamenti a costo zero di Centria, di cui anche questi nuovi clienti potranno beneficiare in base agli standard previsti". "E’ un intervento sul quale ci siamo molto impegnati nel corso dei precedenti cinque anni di amministrazione – spiega il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Oggi siamo fieri di poter annunciare l’inizio di questo primo stralcio di lavori. Corre, naturalmente, l’obbligo ringraziare Centria che ha finanziato l’opera e si sta occupando dei lavori per l’estensione della rete del gas metano nella frazione. Investire nelle infrastrutture del territorio è da sempre una priorità per la nostra amministrazione. Siano queste di diretta competenza del Comune o di altri gestori. Questo primo stralcio è la dimostrazione concreta di una sinergia che produce risultati andando a portare un nuovo servizio in una zona del territorio che ne era priva". È prevista l’applicazione di una tariffa ‘costo zero’ a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria per l’esecuzione di un nuovo allacciamento. Per consentire i lavori di metanizzazione si renderanno necessarie delle modifiche alla viabilità, tra cui la chiusura al traffico delle strade per brevi tratti di 50-100 metri. Ma i disagi saranno limitati.