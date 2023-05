Sanna trionfa a Legnano: “Grazie a Federico Arri per avermi fatto montare Ambra da Clodia”

Siena, 27 maggio 2023 - «Grazie per la fiducia, grazie a Federico Arri che mi ha lasciato una grande cavalla. Ho seguito lei, ha fatto tutto Ambra», dice Andrea Sanna, 24 anni, il fantino originario di Nuoro ma ormai del circuito senese che dedica la sua prima vittoria nella provaccia di Legnano che si corre con i mezzosangue «a chi mi vuole bene e mi sta vicino». Un successo ottenuto in questa sfida che è stata per altri big della Piazza un trampolino di lancio. Quanto ad Arri, sarà lui a difendere gli stessi colori nel palio di domani, mentre molti ricordano che quando nel 2014 venne vinta la provaccia da Sant’Erasmo poi la contrada conquistò anche il trionfo nel palio stesso. Quella volta con Giuseppe Zedde.

In finale per la cronaca sono andati Nicolò Farnetani su Angelo Rosso (S.Magno) e Gabriele Lai su Anda e Bola (S.Bernardino), quindi Andrea Sanna con Ambra da Clodia (Sant’Erasmo) e Marco Bitti su Alba solare (San Martino). Una mossa che ha lasciato di stucco quest’ultimo perché Renato Bircolotti l’ha data buona anche se Bitti era girato ed ha esitato mentre gli altri se ne andavano. E sono iniziate a fioccare le proteste. Intanto Andrea Sanna andava subito davanti lasciando scorrere la cavalla senza il bisogno di spingerla troppo. Non c’è stato modo per gli altri di raggiungerlo. Uno strapotere.

Nel corso della serata è stato premiato anche Valter Pusceddu per il suo cavallo Genarmoly che ha vinto qui tre palii.