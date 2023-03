Sanità, Pacciani incontra i sindacati

’La Sanità pubblica, una priorità’. È il titolo dell’incontro aperto al pubblico che si terrà oggi alle 18 al centro civico La Meridiana, in via Pietro Nenni. Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, incontrerà e ascolterà i sindacati della sanità pubblica per avere una visione più ampia della situazione cittadina. L’evento sarà a porte aperte per permettere alla cittadinanza di partecipare, ascoltare e capire i problemi che ruotano intorno alla salute pubblica.

"Questo incontro – commenta Pacciani – servirà ad approfondire le problematiche che riguardano la sanità cittadina e a far capire ai cittadini che per noi la tutela della salute pubblica è davvero una priorità. A partire dal nostro ospedale, la sanità cittadina deve poter tutelare i servizi di eccellenza erogati e superare le criticità".