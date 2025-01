San Quirico punta sui libri . Ora è una ‘Città che legge’

Da finalista a Capitale italiana del libro nel 2023 alle oltre quindici edizioni del Festival ’I Colori del libro’ di Bagno Vignoni. E poi, incontri a Palazzo e nel Teatrino Chigi e le tantissime attività che hanno portato la Biblioteca comunale ad essere una delle più apprezzate in Toscana. San Quirico d’Orcia è stata riconosciuta ’Città che legge’ fino al 2026, il riconoscimento nazionale del Centro per il libro e la lettura che, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare l’amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul territorio. "La valorizzazione del libro e della lettura come strumenti di crescita sociale e culturale – sottolinea il sindaco Marco Bartoli – è uno degli aspetti che caratterizza le attività delle nostre comunità. Per primi abbiamo creduto nella Biblioteca come luogo di scambio generazionale e integrazione e oggi, dopo essere arrivati tra le sei finaliste di Capitale Italiana del libro nel 2023, salutiamo con soddisfazione questo nuovo riconoscimento".