San Quirico Musici e sbandieratori promossi

di Lorenzo Benocci

"Grande soddisfazione per la conquista della promozione. Sono molto contento per questo risultato, al mio primo campionato Fisb da presidente". Con queste parole Giacomo Casini, presidente del Gruppo sbandieratori e musici San Quirico d’Orcia, commenta la promozione del gruppo giallorosso alla Tenzone argentea 2024, dopo aver conquistato il terzo posto nella combinata, alla Tenzone bronzea di Asti. "Davvero orgoglioso per tutti gli sbandieratori, tamburini e chiarine e – aggiunge – soprattutto di aver portato al campionato sei musici e tre sbandieratori esordienti, tutti molto giovani". Le singole categorie hanno visto il gruppo San Quirico posizionarsi quarto nella coppia, sesto nella grande squadra, settimo nella piccola squadra, ottavo fra i musici. Fino all’exploit di Silvio Bernetti che ha dominato la gara del singolo tradizionale: "Grandissimo orgoglio e soddisfazione per la nostra punta di diamante che ha portato a casa il massimo risultato" sottolinea Casini. Congratulazioni anche dal sindaco Danilo Maramai: "Complimenti vivissimi al presidente Casini e a chi porta avanti questo impegno, molto importante per la nostra comunità".