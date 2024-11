San Quirico e Torrita, fondi per le scuole

A San Quirico d’Orcia, per opere di completamento all’intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di via Delle Scuole, andranno 63.673 euro, a Torrita di Siena, per lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie e impiantistiche della scuola dell’infanzia di Montefollonico, saranno destinati 114.165 euro. È la quota destinata a Siena dei 3,2 milioni di euro stanziati dalla Regione per riqualificare o costruire nuove scuole e palestre scolastiche, per metterle in sicurezza, per interventi di efficientamento energetico.

"Prosegue l’impegno prioritario della Regione verso gli interventi di edilizia scolastica – spiega il presidente Eugenio Giani –. La scuola svolge una funzione primaria per la crescita delle nostre comunità e per questo, anche se la Regione sul fronte dell’edilizia non ha competenze dirette ma solo complementare, compiamo volentieri una precisa scelta politica perché crediamo che l’istruzione pubblica sia fondamentale. Questi interventi riguardano spesso i centri più piccoli e questo significa sostenere lo sviluppo di quell’idea di Toscana diffusa che cresce tutta insieme .

Esprime soddisfazione anche l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini. "Dedicare risorse alla scuola – osserva – non è mai un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori. Investire sulla scuola pubblica, in questo caso sull’edilizia scolastica è una chiara scelta politica in controtendenza rispetto a quello che purtroppo accade a livello nazionale".