San Quirico d’Orcia Marco Bartoli candidato sindaco per il Pd

E’ Marco Bartoli, del Partito Democratico, il candidato a sindaco del Centrosinistra per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Bartoli, 33 anni, laureato in Scienze della comunicazione, libero professionista, è l’attuale vicesindaco e assessore con deleghe a turismo, cultura, attività produttive e bilancio, nella giunta guidata dal sindaco Danilo Maramai. Durante il suo mandato sono stati realizzati gli importanti interventi di riqualificazione degli Horti Leonini e delle mura medievali di San Quirico, oltre all’adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico. Come assessore alla cultura è stato protagonista della candidatura di San Quirico d’Orcia a finalista della Capitale italiana del Libro 2023; ha coordinato il progetto ministeriale Tesori Nascosti, e ha lavorato alle politiche di promozione turistica di San Quirico e della Val d’Orcia, fino ad ospitare nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, il principale evento di promozione della Regione Toscana per il 2023, Sharing Tuscany. Bartoli al momento ha ricevuto il sostegno del PSI e di forze civiche.