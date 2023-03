San Quirico Camminamento mura Via ai lavori per il nuovo percorso

Al via il cantiere per il progetto di riqualificazione e valorizzazione del percorso esterno alle mura degli Horti Leonini. Un ‘intervento da 163.500 euro di cui 130.800 euro ottenuti attraverso bando regionale. L’intervento, per una durata di almeno tre mesi, servirà per ripristinare il camminamento che collega una delle Porte di San Quirico d’Orcia, Porta Nuova, all’ingresso alto degli Horti Leonini, rendendo inoltre maggiormente fruibile il parco stesso. La valorizzazione del camminamento esterno alle mura consentirà di proporre un percorso multisensoriale guidato: una volta effettuato il ripristino, infatti, saranno inseriti QrCode e tecnologia beacon bluetooth che introdurranno in forma semplificata, immediata e digitale una visita attraverso i suoni, i racconti, i colori, le espressioni artistiche delle due principali manifestazioni che si tengono annualmente negli Horti Leonini: Forme nel Verde e la Festa del Barbarossa. Il camminamento diventerà così il vero percorso di avvicinamento ai luoghi ed alla manifestazione.