San Miniato Presto due nuove Rsa

Approvato dalla giunta comunale l’avvio del procedimento della variante al Piano operativo per la realizzazione di due rsa di 160 posti letto complessivi - una da 120 e l’altra da 40 – per pazienti in condizioni neurovegetative. Il progetto, che vedrà un intervento diretto in via Giuseppe di Vittorio a San Miniato (nell’area dell’ex tiro a segno), necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazioni ambientali strategiche nonché della procedura di adeguamento della variante al Piano Paesaggistico. Inoltre è stata richiesta la convocazione della conferenza di copianificazione alla Regione Toscana e alla Provincia. "Si tratta dell’avvio di un procedimento – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – e non di una variazione al Piano operativo che risponde all’esigenza crescente del fabbisogno di rsa". L’area di variante interessa una superficie di circa 11mila metri quadrati nella zona tra via Di Vittorio e via Pietro Nenni: il terreno individuato è quasi esclusivamente pianeggiante, ad eccezione della parte sud e di quella ovest che degradano l’uno verso gli orti urbani e l’altro verso le Tolfe; 8.500 sono invece i metri quadrati della superficie edificabile suddivisa in tre piani fuori terra. La struttura sarà composta da un unico blocco, in due sezioni specializzate, più la viabilità interna e parcheggi.