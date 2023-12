San Miniato, nuova strada di accesso. Completati i lavori intorno all’emiciclo

Da ieri novità importante per l’ingresso e l’uscita dal quartiere di San Miniato. Il cantiere non è ancora chiuso, perché le opere devono essere completate, ma è già aperto il nuovo tratto di strada che aggira l’emiciclo, passando tra la struttura e gli impianti sportivi. Un’operazione fondamentale per consentire di procedere ora con gli altri due interventi destinati a ridisegnare questa porzione della periferia. Da una parte la sistemazione e apertura del parcheggio sotterraneo, rimasto da sempre chiuso per la mancanza delle adeguate vie di accesso. Dall’altra la ridefinizione totale di piazza della Costituzione, che ora potrà essere completata dopo la chiusura della strada di passaggio creando un anfiteatro. Previsto uno stravolgimento rispetto alla situazione attuale, che ha di fatto reso pressoché invivibile quell’ampio spazio - tranne rare eccezioni - contraddistinto da poche sedute, nessuna copertura, una decisa pendenza che si concludeva appunto (fino a 24 ore) in una strada densamente trafficata. Il restyling arriverà, in un’area che prossimamente vedrà poco distante la partenza di un altro grande cantiere, quello del dipartimento di medicina.