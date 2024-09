San Leonardo al Lago. Sabato all’eremo apertura straordinaria

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato dalle 16 alle 20 sarà possibile visitare gratuitamente l’Eremo di San Leonardo al Lago, aperto eccezionalmente anche di pomeriggio. L’Eremo di San Leonardo al Lago, così ricordato negli antichi documenti per la presenza di un lago prosciugato nel XVIII secolo, sorge lungo la Via Francigena, fra boschi di lecci e di querce, in località Santa Colomba. Le prime notizie certe che testimoniano la presenza di una comunità eremita risalgono all’anno 1112, ma la sua esistenza sembra risalire ad un’epoca precedente al XII secolo.