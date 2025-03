San Giobbe Niente da fare a Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia 87Chiusi 76

Ruvo di Puglia: Musso 9, Reale 8, Berardi, Jackson 17, Lorenzetti 10, Timperi 6, Isotta 6, Moreno 5, Jerkovic 9, Gatto 10, Conte, Borra 7. All. RaiolaChiusi: Criconia 10, Ceparano 4, Renzi 21, Fall 2, Chapelli, Fazioli, Ius 4, Gravaghi 8, Raffaelli 8, Rasio 19. All. ZancoArbitri: Roberti, Manganiello.Parziali: 22-11, 47-35, 73-57.

RUVO DI PUGLIA - Seconda sconfitta consecutiva per la San Giobbe. Nel recupero della ventinovesima giornata i Bulls cedono a Ruvo di Puglia (87-76 il punteggio finale) rendendo meno amaro il passivo con un guizzo finale. Solo Renzi e Rasio, numeri alla mano, giocano sui propri standard, mentre dagli altri coach Zanco raccoglie soltanto le briciole. Il ciclo di sfide contro squadre di alta classifica si chiude domenica, quando all’Estra Forum arriverà la Luiss Roma; era iniziato su ottimi livelli, nonostante la sconfitta in volata con la capolista Roseto, nelle ultime due invece si è rivelato veramente difficile da affrontare. Bulls mai in vantaggio per tutti e quaranta i minuti, perché Ruvo parte subito avanti 7-0 con la tripla dell’ex Jerkovic.

Renzi sblocca lo zero dal tabellone ma Borra, con una schiacciata, e Jackson costringono Zanco al timeout (14-2). Renzi e Rasio provano a dare uno strappo (16-9), Ruvo di Puglia allunga nuovamente con Reale (22-10). Bulls imprecisi dalla lunga distanza (1/6) e anche in lunetta (2/4), con un fardello di sette palle perse che non aiuta a tenere a bada il ritmo dei padroni di casa. L’altro ex di serata, Musso, va a segno per il canestro del +13 (26-13). Sono fasi di gioco spezzettate, Chiusi fa una fatica enorme sui due lati del campo, Ruvo ne approfitta per capitalizzare le occasioni dalla lunetta e portare il margine di vantaggio a 17 lunghezze (30-13). Rasio e Fall piazzano un miniparziale di 4-0 per rendere meno pesante il passivo (30-17). Un rimbalzo d’attacco di Borra permette a Moreno di piazzare la tripla del +16 (40-24). Da lontano vanno a segno anche Gatto e Isotta, Ruvo di Puglia tocca il +19 (47-28). Tre liberi di Renzi per il -14, poi Raffaelli a segno per andare al riposo con gli avversari avanti 47-35. Ceparano dalla lunetta per il -10 in avvio di secondo tempo (56-46), poi sempre a cronometro fermo Renzi scrive il -9 (58-49).

È l’ultimo momento in cui si può credere davvero nella rimonta, perché Reale e Musso vanno subito a segno dall’arco ripristinando quindici lunghezze di margine (64-49). È un po’ la storia della partita, ogni volta che Chiusi prova lo sforzo per riaprirla, Ruvo di Puglia piazza il colpo che la richiude. E così fa anche pochi minuti dopo, quando Renzi realizza il -12 (66-54), rispondendo con un controparziale di 5-0 per un altro confortevole +17 (71-54). Il quarto periodo si apre con un altro 6-0 di marca pugliese per un divario che tocca le ventidue lunghezze (79-57) e che trasforma gli ultimi sette minuti di gara in una stanca processione verso la sirena finale.

Stefano Salvadori