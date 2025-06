San Gimignano: una cena speciale. Si sono ritrovati ‘quelli del calcio’. Semplici, Indiani e tanti altri amici

Amicizia e ricordi di quel calcio che dentro le mura ha fatto le storia con Leonardo Semplici e Paolo Indiani e altri amici. La rimpatriata dopo 25 anni di Leonardo Semplici per ricordarsi, ha detto sorridendo salutando gli amici e con affetto, se le storiche piazze di allora sono sempre al loro posto. Lui giovane e corretto giocatore e simpatico tecnico passato dal Sangi a Firenze, alla Spal, al Cagliari e alla Sampdoria. Questa volta non è era arrivato sotto le torri da solo ma per una promessa di ritrovarsi a San Gimignano fra i ‘vecchi’ amici del pallone. Dove ? A tavola. Non poteva essere altrimenti. Quel calcio che al Santa Lucia ha fatto storia e cultura popolare con Leonardo Semplici, Paolo Indiani e tutto quel gruppo, dieci in tutto, del calcio parlato, giocato e di panchina. Si sono ritrovati seduti a tavola nella sala-terrazza al Bel Soggiorno di via San Giovanni. Serviti in guanti bianchi, come si conviene in amicizia, sia dai titolari Roberto Bigazzi e dal socio di cucina Niko e serviti dalla preziosa direttrice di sala la gentile multilingue Badia.

Cena di ricordi dopo tanti anni in quella tavolata con Semplici da una parte e Indiani dall’altra, ancora indeciso di rimanere a Livorno o sulla strada della Maremma; con accanto il nuovo allenatore del Poggibonsi Barontini, il portiere Mandorlini, Ivan Maraia, Antonio Cioffi, Giacomo Callegari, Fiasconi, Francesco Guidotti, e il nuovo tecnico neroverde del Sangi Fc di prima categoria Filippo Marini. Che fanno dieci. Di quel San Gimignano di Serie D che è bene ricordare arrivò ad un passo e mezzo, forse di più, dalla serie C quando cadeva l’anno del campionato duemila e dintorni del Patron neroverde Luano Niccolai. Ma questa è oramai un’altra storia. Dunque quel gruppo che ha fatto squadra e memoria eccoli pronti con una chiamata o un messaggio e ritornati per una sera al racconto da dove avevano cominciato il viaggio e il cammino del calcio anche ad alti livelli. Romano Francardelli