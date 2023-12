San Gimignano metà privilegiata: treno più autobus da tutta Italia

San Gimignano, 14 dicembre 2023 – Arrivare in treno fino a San Gimignano centro storico da sabato mattina si può fare con il biglietto del treno da tutta Italia. Fino alle mura di porta San Giovanni. Con il servizio intermodale.

Sembra notizia da fantascienza ma non è così. Tutto vero di arrivare in ‘treno’, si fa per dire, fino ai piedi delle torri. Non è la letterina imbucata a ‘babbo Natale’ e messa sotto l’albero di piazza Duomo ma è la novità di Trenitalia che da sabato comincia il nuovo cammino dalla strada ferrata fino agli undici chilometri tutti in bus. Con sopra i viaggiatori del ‘freccia rossa’ da Milano, Torino, Napoli, Venezia, Bolzano e via dicendo per raggiungere San Gimignano con il solo biglietto "treno + bus con destinazione finale San Gimignano Centro storico. Patrimonio dell’Umanità. Con il biglietto ferroviario acquistato da tutta Italia salendo anche con le veloci ‘frecce rosse’ si può raggiungere la città delle torri. Agli sportelli o si internet basta selezionare come destinazione finale o di partenza ‘San Gimignano Centro Storico’. "Signori in carrozza si va fino a San Gimignano".

Un evento, il primo della storia delle ferrovie che fa parte del progetto nazionale ‘Winter Experience di Trenitalia’, illustrato dalla sala del consiglio comunale da Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo FS italiane, alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, l’assessore ai trasporti Gianni Bartalini, Daniele Diaz sviluppo integrale di Trenitalia, Natalina Giannelli, direttore Trenitalia Toscana, Sandro Bartolucci, responsabile commerciale e sviluppo tecnologico Autolinee Toscane. Dunque tutti a braccetto fra Trenitalia e Autolinee Toscana e "sarà un servizio in più per raggiungere San Gimignano è sicuramente una buona notizia, tanto più se questa scelta qualifica il servizio di trasporto pubblico locale mediante una forte sinergia tra i gestori dei bus e dei treni".

Le riflessioni soddisfatte del sindaco Andrea Marrucci e dell’assessore Gianni Bartalini. "Questa nuova forma di trasporto intermodale consente a cittadini e turisti di velocizzare e semplificare l’acquisto del biglietto direttamente dal sito di Trenitalia – dicono ancora –, fino alla nuova stazione ‘San Gimignano Centro storico’ con il cambio alla stazione Poggibonsi San Gimignano". Da parte di Trenitalia c’è soddisfazione perché "dopo Cortona e Montepulciano si estende a San Gimignano la rete di soluzioni intermodali in collaborazione con i partenr della mobilità in Toscana".

Romano Francardelli