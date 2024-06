San Gimignano riparte. Ecco la nuova giunta

Firmato il decreto in sala del consiglio dal sindaco Andrea Marrucci della nuova giunta. Niccolò Guicciardini, Daniela Morbis, Gianni Bartalini con la novità dell’assessora la professoressa Daniela Lingua, ed un consigliere speciale Gioacchino Giomi, già capo nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco. Andrea Marrucci con delega allo sviluppo economico, agricoltura, programmazione culturale; turismo, promozione del territorio e accoglienza turistica; lavori pubblici, infrastrutture e accessibilità; cura del territorio e del patrimonio; Politiche venatorie e pesca; organizzazione, personale e Polizia Municipale; Protezione Civile; rapporti internazionali e tutela dell’immagine. Il Vice Niccolò Guicciardini Edilizia Privata, Valorizzazione del patrimonio culturale, istruzione e formazione, Sport, Associazionismo, ciclo integrato della gestione dei rifiuti. Gianni Bartalini Bilancio, politiche per le entrate, equità; ambiente, economia circolare e agenda 2030; gestione del patrimonio e cimiteriale; decentramento, Società partecipate; servizi a rete, trasporti e mobilità turistica; innovazione e Smart City. Daniela Morbis; Politiche sociali, diritto alla salute e alla casa, l’inclusione, solidarietà e sicurezza; Politiche giovanili e volontariato uguaglianza di genere; Pace, diritti e cultura della memoria; gemellaggi. Valeria Lingua; Pianificazione strategica e governo del territorio; politiche abitative; Piano di Gestione Sito Unesco; Contratto di fiume Elsa; Rigenerazione urbana e partecipazione; Politiche e fondi strutturali europei. "Dopo l’ottimo risultato elettorale siamo pronti a rimetterci subito a lavoro per San Gimignano – commenta Marrucci – con il prograqmma con cui ci siamo presentati ai nostri concittadini". Martedì 25 alle 15 è convocato il primo consiglio comunale.

Ro.Fra.