San Gimignano Parco dedicato a Luca Bardi

Il parco di Castel San Gimignano porta il nome di Luca Bardi, già presidente di frazione scomparso a 59 anni lo scorso anno. "E’ stata l’occasione per dimostrare affetto e vicinanza alla famiglia di Luca e alla comunità castellana di cui egli è stato punto di riferimento – ha commentato la giunta del sindaco Andrea Marrucci nel ricordare Luca Bardi con un gesto semplice e significativo –. Abbiamo deciso di dedicare il parco pubblico alla sua memoria con una targa per ringraziarlo della generosità verso la comunità di Castel San Gimignano". E ancora: "Vogliamo ricordare Luca per il suo impegno nel portare avanti proposte per il bene della comunità castellana e per il suo attaccamento al territorio. Favorì anche la collaborazione dei due Comuni confinanti (San Gimignano e Colle), gestendo le relazioni con i cittadini e gli amministratori in qualità di presidente del Consiglio di Frazione e operando nella vita della Parrocchia e del Circolo Arci. Dedicare il parco alla memoria di Luca – chiude la nota – rappresenta un impegno civico per le giovani generazioni nel loro cammino grazie a quel sorriso che ha illuminato il suo volto".

Romano Francardelli