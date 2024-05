San Gimignano le idee di futuro dentro le urne

Oltre ai candidati sindaco che si sfidano alle elezioni dell8 e 9 giugno, aldilà di partiti e schieramenti civici che si danno battaglia nei confronti e nelle interviste, ci sono idee di città diverse, progetti ambiziosi, cantieri avviati e sogni di crescita dentro le urne aperte nei 29 Comuni senesi al voto. Prendiamo il caso di San Gimignano: nell’ex carcere di San Domenico sono già installate due grandi gru per il recupero di spazi che rappresentano il 10 per cento del centro storico della città patrimonio Unesco. Progetto da 22 milioni di euro, darà vita a un auditorium da mille posti che si chiamerà ’Ore d’aria’. Dedicato alla lirica, nascerà nell’ex cortile dell’ora d’aria per i detenuti.