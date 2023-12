San Gimignano lancia il turismo consapevole

Si chiama ‘Più di una storia’ la nuova immagine della campagna lanciata per un turismo consapevole presentata ufficialmente ieri dal sindaco Andrea Marrucci in sala Dante di palazzo comunale "che racconta lo stretto legame tra il territorio, la cultura locale, la comunità e i servizi cittadini". E ancora dice la nota "sono stati realizzati una nuova immagine coordinata, una nuova casa digitale (www.sangimignano.eu), un rinnovato ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, (sede Pro Loco ) una nuova cartellonistica per il Centro Storico Patrimonio dell’Umanità e nuovi contenuti digitali". Dove sono stati illustrati i primi risultati del progetto San Gimignano con gli occhi della città. La concezione del logo, nelle forme così come nei colori, si è mossa attorno agli elementi caratteristici della città: le mura, le torri, il Medioevo, le tradizioni, gli affreschi, il rapporto tra centro storico e campagna circostante, il fiume Elsa. Al centro, l’intersecarsi di tre concetti portanti: lo skyline, il dinamismo e l’inclusione. Un marchio coerente con il passato del luogo, coordinato da un punto di vista stilistico, funzionale nella rappresentazione iconica della città. La nuova identità verrà utilizzata per la prima volta nella campagna ‘Più di una storia’ lanciata per la prossima stagione turistica. Ulteriori ‘storie’ raccontate da chi vive e lavora nel territorio di San Gimignano che, in virtù dei valori di vicinanza e autenticità che richiede il turismo sostenibile. I risultati evidenziano come la stagione 2023 abbia registrato un +25% di tracce digitali; i flussi di viaggiatori giunti dall’estero rappresentano un 10% in più rispetto alla media regionale, di cui la maggior parte provenienti da Germania, Francia, Spagna, USA e Australia. È stata registrata inoltre una soddisfazione molto elevata tra i visitatori, con oltre l’89% che ha apprezzato l’esperienza di viaggio. "La stagionalità del turismo, come dimostrano i dati presentati, si sta allungando e questo è per noi il fattore decisivo su cui lavorare – afferma il sindaco Marrucci –. Il bilancio stagionale che misura la stabilità di una destinazione rispetto al periodo evidenzia un netto miglioramento rispetto agli anni del Covid e, soprattutto, rispetto al 2019". "Il Comune di San Gimignano ha realizzato un progetto con cui sta dimostrando di mettere tutta l’attenzione che merita una realtà storica come questa", dice il prpesidente della Regione Giani.

R.F.