San Gimignano investe sullo sport Stanziato oltre un milione di euro per più interventi sugli impianti

di Romano Francardelli

Anche lo sport, o meglio gli impianti sportivi oramai datati dal tempo hanno bisogno di essere restaurati e rimessi a nuovo. Tanto per cominciare su questa realtà in questi giorni è stato inaugurato il nuovo impianto ‘calcio a 5’ nella popolata frazione di Ulignano arrivata a mille ‘anime’ per un investimento di 91mila euro (73mila dal Coni ) e altri 76mila euro dal comune per riaprire gli spogliatoi e le opere accessorie. La Giunta, dice la nota, ha stanziato risorse per la nuova illuminazione notturna, i nuovi impianti termo-idro-sanitari e elettrici e nuovi arredi e l’acquisto del defibrillatore. Altri 10mila euro per la realizzazione del nuovo campetto da calcio in erba per bambini della frazione e sarà riaperto lo storico mini e storico stadio di calcio di Ulignano e tutta l’area intorno acquistata nel 2022 dalla Diocesi.

"Abbiamo mantenuto l’impegno per la frazione di Ulignano per lo svago e la socialità, il gioco e lo sport". Il commento del sindaco Andrea Marrucci con il vice Niccolò Guicciardini. Ma il rinnovo sullo sport sotto le torri continua e si traduce con un "investimento di oltre 1 milione di euro per la realizzazione dei due impianti con erba sintetica allo stadio comunale del Santa Lucia e quello sussidiario del ‘Chellino’.

Gli investimenti, aggiungono, "proseguiranno per dare corso alla scelta di destinare nei prossimi anni l’impianto del campo sportivo di Belvedere alle attività multidisciplinari scolastiche e all’avvio alla pratica dell’atletica leggera. Resta confermata l’attuale area di avviamento all’atletica vicina al polo scolastico. Si tratta di scelte e di investimenti – precisano – che non inseguono emergenze e guardano ad un ridisegno complessivo della dotazione di impianti sportivi che saranno utili alla comunità sangimignanese per i prossimi 15-20 anni. Un progetto di ampio respiro che prevede altre azioni, così da intervenire progressivamente a vantaggio di tutte le pratiche sportive, con l’obiettivo primario di garantire soprattutto ai più giovani la possibilità di fare sport nelle migliori condizioni e in sicurezza".